Orka Lolita kort voor vrijlating overleden

Volgens het aquarium had het dier last van nierproblemen, zo melden zij op sociale media.

Het aquarium had begin dit jaar in een deal met dierenactivisten afgesproken om Lolita vrij te laten. Door een kritische documentaire, Blackfish, kregen de activisten de wind in de rug en zou Lolita worden vrijgelaten.

Hoewel ze bijna 50 jaar lang werd ingezet in shows, was het aquarium daar vorig jaar al mee gestopt vanwege haar naderende vrijlating.