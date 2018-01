ProRail: veel schade aan spoor

Het treinverkeer ligt voorlopig vrijwel helemaal stil. ProRail kan nog niet inschatten hoelang het duurt om alles te herstellen en wat de gevolgen voor de avondspits zijn.

ProRail is bezig in kaart te brengen hoe groot de schade is. Er zijn al beschadigingen ontdekt bij onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Breda, Deventer, Arnhem, Venlo, Sittard, Middelburg, Alkmaar en Alphen aan den Rijn. „En het lijstje is nog lang niet compleet”, aldus een woordvoerder.