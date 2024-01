’Kinderen bewust vooruitgestuurd om daarna familie te laten overkomen’

Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat naar Nederland komt is sterk gestegen. Betrokkenen zien dat sprake is van bewust vooruitsturen, om vervolgens via gezinshereniging familie over te laten komen. Maatregelen om misbruik te voorkomen zijn er nauwelijks. Uit navraag blijkt bovendien dat de IND niet weet om hoeveel nareizende familieleden het precies gaat.