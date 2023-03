Premium Het beste van De Telegraaf

Deelnemers grootste kunstbeurs ter wereld laten zich niet afschrikken De bezoekers van Tefaf laten zich niet gek maken: ’Het is en blijft de beste beurs ter wereld’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Detectiepoortjes en handscanners... Bezoekers van de prestigieuze kunstbeurs Tefaf in het Mecc in Maastricht worden helemaal binnenstebuiten gekeerd. Ⓒ Marcel van Hoorn

Maastricht - Bij de entree snuffelt een herdershond van de firma Securitas en om het parkeerterrein naast het Mecc in Maastricht is een hek geplaatst. De bezoekers van Tefaf zien meteen dat de beveiliging is opgeschroefd na de brute overval vorig jaar, waarbij voor miljoenen aan juwelen werd buitgemaakt. „Het is net Schiphol”, lacht een beveiliger.