Tot twee centimeter sneeuw in het noorden: verkeershinder en gladde wegen

Er viel 1 tot 2 centimeter, zo meldt Weeronline. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid woensdag in de loop van de ochtend weer. Op de A7 tussen Hoogezand en Groningen rijdt het verkeer stapvoets. In Appingedam raakte een man met een scootmobiel in de sloot. Hij kon door omstanders gered worden.

Ook komende dagen kan op sommige plaatsen sneeuw vallen. Vorige week kondigde het KNMI al meerdere keren code geel af voor gladheid.

Woensdagmiddag is het overwegend bewolkt. Heel lokaal breekt de zon even droog en het is over het algemeen droog. De temperatuurverschillen tussen het noordoosten en het zuidwesten zijn groot: waarbij het in het noordoosten niet warmer wordt dan een graad of 4, kan het in het zuidwesten wel 8 graden worden.

Ook donderdag kan het een beetje (nat) gaan sneeuwen in het de noordelijke helft van het land. Na een koude nacht is het eerst nog droog, maar in de middag kan een enkele sneeuwbui vallen. Donderdagavond is het bewolkt en valt nog af en toe regen en mogelijk ook natte sneeuw, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog.