Mexico is doodsbenauwd voor president Trump

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador in tegen een Amerikaanse interventie. Ⓒ Foto EPA

MEXICO-CITY - De aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat hij van plan is de Mexicaanse drugskartels als ’terreurorganisaties’ te betitelen, heeft de regering van de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador hoog in de gordijnen gejaagd. De Mexicanen zijn als de dood dat de Amerikanen zonder overleg in Mexico ingrijpen, al dan niet militair.