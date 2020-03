Vrouw (102) geneest van Covid-19 en geldt als inspiratie

Italica Grondona kwam in maart in het ziekenhuis te liggen met hartkwalen. „Ze had slechts enkele lichte symptomen die op het coronavirus duidden”, vertelt dokter Vera Sicbaldi van het San Martino-ziekenhuis in Genoa tegen CNN.

„Maar toen we haar testten, bleek ze positief. We deden eigenlijk vrij weinig. Ze genas zelf”, aldus Sicbaldi. Nu geldt de vrouw als hoop ’voor alle ouderen’.

Grondona (102) heeft het ziekenhuis op 26 maart verlaten. Ze zit nu in een soort verzorgingstehuis waar ze volledig herstelt.

Sterfte

Vooral tachtigplussers sterven aan het coronavirus. Volgens het WHO ligt het officiële sterftecijfer rond de 3 procent. Maar experts denken dat er weleens veel meer mensen besmet kunnen zijn dan officieel geregistreerd, waardoor het sterftecijfer lager zou liggen. De vermaarde Stanfordprofessor John Ioannidis sprak in een spraakmakend opinieartikel van een ’fiasco van gebrek aan bewijs’. Italië is echter zwaar geraakt. Het land telt de meeste coronadoden van alle landen ter wereld, ruim 11.000 nu. Het dodental stijgt nog, maar minder snel.