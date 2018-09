Moordenaars lopen bajes zonder bewaking uit

Daarover berichtte The Jakarta Post maandag. Het trio forceerde zondag met metaalzagen het ventilatierooster in hun cel. Ze klommen naar buiten en sloegen op de vlucht. Het hoofd van de instelling op Zuid-Celebes erkende dat de beveiliging niet helemaal op orde was. „Er waren maar acht bewakers, dus niet iedere post was bemand”, erkende de gevangenisdirecteur.

De gevangenis kampt niet alleen met een personeelstekort; er zitten ook nog eens veel meer gevangenen vast dan de bedoeling is. Het complex is ontworpen voor 740 gedetineerden, maar er zitten meer dan duizend mensen achter de tralies. Zij worden in de gaten gehouden door 128 personeelsleden.

De directeur van de gevangenis heeft nog een maatregel in gedachten om de veiligheidssituatie te verbeteren. „Een gevangenis beschikt idealiter over een muur met prikkeldraad en daarna een andere muur met prikkeldraad. Maar dat hebben we hier niet”, stelde hij.