Politie ziet toename aantal drugszoekers in Rotterdamse haven

De afgelopen zeven dagen zijn in samenwerking met de douane twaalf zogeheten insluipers aangehouden. Daarnaast kreeg de politie in februari al zeker tien meldingen, bevestigt een woordvoerster berichtgeving van Rijnmond.nl. Hoeveel insluipers in januari zijn aangehouden, is niet bekend. Maar volgens de politie zijn het er bij elkaar meer dan in dezelfde periode in voorgaande jaren.

Insluipers zijn op zoek naar tassen met drugs die veelal verstopt liggen in containers met een legale lading uit Zuid-Amerika. Voordat de container wordt afgeleverd bij de afnemer moeten de drugs eruit worden gehaald. „Daarvoor worden vaak criminelen ingehuurd die goed bekend zijn met de havenlogistiek en die insluipen op de containerterminals. Daar breken ze de container met drugs open, halen de tassen met drugs eruit en proberen dan ongezien weer van het haventerrein te komen”, legt de woordvoerster uit.

Ze zegt dat sinds december deze manier van drugs smokkelen toeneemt. Volgens haar wisselen smokkelmethodes elkaar om uiteenlopende redenen geregeld af.