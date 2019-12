Groot lawinegevaar Alpen

Het sneeuwt volop boven de 800 tot 1000 meter. Het zwaartepunt verplaatst zich geleidelijk naar het oosten. Oostenrijk lijkt de meeste sneeuw te krijgen. Er waait een stevige wind en voor het gevoel is het -15 graden. Aan de zuidkant van de Alpen is het vaak droog. Vanaf zaterdag wordt een weersverbetering verwacht.

Door de temperatuurschommelingen, de verse sneeuw en de stevige wind is de kans op lawines deze week groot. Het waarschuwingsniveau is drie.

Hoeveel sneeuw ligt in de Alpen

Dinsdagochtend sneeuwde het in de westelijke Alpen boven 2000-2250 meter. Door de aanvoer van zachte en vochtige lucht viel beneden de 2000 meter regen. De neerslag trekt vanmiddag verder naar het oosten en er valt het meest aan de noord- en westkant van Oostenrijk.

De sneeuwvalgrens daalt daar geleidelijk naar 1000-1200 meter. Daarboven valt vandaag in totaal 20-30 cm sneeuw. De wind waait uit het westen tot noordwesten en neemt sterk in kracht toe. In de hogere gebieden waait het stormachtig. De temperatuur ligt op 2000 meter rond de -4 graden, maar door die stevige wind voelt het veel kouder aan met een gevoelstemperatuur van -15 graden. Aan de zuidkant van de Alpen is het overwegend droog.

Wat is het weer tijdens de kerst

Kerstavond klaart het op in de Franse en Zwitserse Alpen. Op eerste kerstdag blijft het stevig waaien en is de wind stormachtig in de bergen. Vooral aan de noordkant van Oostenrijk sneeuwt het flink boven 800-1000 meter. Dinsdag en woensdag kan in totaal een halve meter vallen.

De temperatuur ligt rond 1000 meter rond de 2 graden en op 2000 meter vriest het licht. Door de stevige wind is het veel en veel kouder met een gevoelstemperatuur van ongeveer -11 graden. Opnieuw is het aan de zuidkant van de Alpen droog met veel bewolking. Ook in de Franse en Zwitserse Alpen is het over het algemeen droog.

Op tweede kerstdag blijft het nagenoeg overal in de Alpenlanden droog en schijnt bovendien geregeld de zon. De wind is flink in kracht afgenomen en er kan dan ook volop van de verse sneeuw worden genoten in met name Oostenrijk. Ook in de hogere gebieden van Zwitserland en Frankrijk is veel sneeuw voorhanden.

Vrijdag weer sneeuw in Alpen

Vrijdag wordt aan de noordkant van de Alpen opnieuw een vers pak sneeuw van 10-20 cm verwacht. Ook in de Franse- en Zwitserse Alpen gaat het sneeuwen. Het sneeuwt tot in de dalen en in totaal valt deze week aan de noordkant van de Alpen zo’n 20-30 cm in het dal en ongeveer 60 cm op de toppen.

Vanaf zaterdag breekt een droge en vrij zonnige periode aan die duurt tot in het nieuwe jaar. De temperaturen liggen veelal tussen 2 en 5 graden in de meeste gebieden en er kan volop worden genoten van de wintersport. In de dalen is wel kans op veel bewolking en lokaal mist, aldus Weeronline.