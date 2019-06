Israël boos op Fortnite

De Israel Electric Corp. is boos op Epic, de gamestudio die Fortnite maakt. In deze game is het namelijk mogelijk om in elektriciteitsmasten te klimmen. En dat terwijl het nutsbedrijf jarenlang campagne heeft gevoerd om mensen te ontmoedigen in dergelijke palen te klauteren.

Het elektriciteitsbedrijf heeft een boze brief naar Epic geschreven: „U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van uw klanten. Daarom vragen wij u om actie te ondernemen en dit soort content, die levensgevaarlijk gedrag met elektriciteit aanmoedigt, te verwijderen.” Epic heeft nog niet gereageerd op de brief.

Fortnite is veruit de populairste game van dit moment. Tientallen miljoenen mensen spelen wel eens een rondje. Dat kan op pc, telefoon of spelcomputer, en is gratis.