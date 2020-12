Hostelgast stuit op koffer met lijk van vrouw in Londen

Omwonenden spreken tegen The Daily Mail dat er de afgelopen twee weken een ’enorm stinkende geur’ hing. Een schilder die vrijdag een klein hostel in Southall in het westen van Londen bezocht, stuitte tot zijn schrik op de koffer met het lijk. Sindsdien is de Britse politie een groot onderzoek gestart.

Het ’Pay and Sleep’-hostel zou volgens Britse media zo nu en dan nog gasten hebben. Over de doodsoorzaak van de vrouw is niets bekend. Ook zijn er nog geen arrestaties verricht.