Agenten onwel na vinden bakken met kwik in Geleense woning

GELEEN - Twee politieagenten zijn vrijdagavond onwel geworden toen ze in een woning in Geleen in aanraking kwamen met kwik. Volgens een woordvoerder van de brandweer stonden in de woning aan de Kluis in Geleen enkele bakken met kwik, „een behoorlijke hoeveelheid.” De agenten zijn daarvan onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Een bewoner is aangehouden.