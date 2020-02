Dode zwijnen spoelen aan op strand IJmuiden

Het was volgens de dierenambulance nog een behoorlijke klus om het dier op te ruimen: het lijk van 160 kilo moest met een shovel van het strand worden gehaald.

Terwijl de dierenambulance bezig was het everzwijn op te ruimen kwam er nog een melding binnen: er lag een overleden zeehond op het strand. Ook dit dier was in zeer slechte staat. Uiteindelijk zijn beide dieren naar de destructie gebracht.

Donderdagmiddag werd ook een tweede overleden everzwijn aangetroffen op het strand. Ditmaal was het aangespoeld op het strand van het Noordwijk (Zuid-Holland). Het dier is voor autopsie overgebracht naar het onderzoekscentrum in Utrecht.

Raadsel

In hun bericht op Facebook zeggen medewerkers van de dierenambulance voor een raadsel te staan: zij weten ook niet hoe het kan dat er twee everzwijnen zijn aangespoeld.