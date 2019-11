Oproep: Last van onduidelijkheid rond lerarenstaking?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Ondanks dat er 460 miljoen voor het onderwijs is toegezegd door het kabinet, gaat de onderwijsstaking van aanstaande woensdag toch door. Voor ouders met schoolgaande kinderen niet altijd even makkelijk, want zij moeten na een weekend vol onduidelijkheid nu toch iets regelen voor aankomende woensdag.