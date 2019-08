Nederlandse toerist (56) redt Belg (70) uit Oostenrijks meer

Het Faakmeer in Karinthië is een populaire plek voor toeristen. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Villach - Een 56-jarige Nederlandse toerist heeft in het Oostenrijkse Faakmeer, in de buurt van Villach in Karinthië, een Belgische drenkeling uit het water gehaald. De 70-jarige Belg was door nog onbekende oorzaak onder water geraakt.