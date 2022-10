GL-jongeren vinden zichzelf te blank: speciaal onderzoek ingesteld

De commissie zal bij het aankomende congres van Dwars worden benoemd, zo staat in een interne nieuwsbrief. In een aantal maanden moet de commissie uitzoeken hoe het kan dat de GL-jongeren niet divers genoeg zijn, en wat daaraan gedaan kan worden. „Het gaat hierbij om diversiteit in de breedste zin van het woord”, zo staat in de nieuwsbrief.

’Hollandse namen’

Het bestuur van Dwars telt nu acht personen, van wie er zeven blank zijn. Zes van de acht zijn vrouw. Zij luisteren naar ’Hollandse namen’ als Anne, Jeppe, Daan en Jarno. Dwars-voorzitter Iris Vergeer wil ’ervoor blijven zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij de vereniging’, zo stelt zij op de site van de GL-jongeren.

De moederpartij GL hecht veel waarde aan diversiteit binnen de eigen geledingen. Zo bestaat de GL-fractie in de Tweede Kamer uit zes vrouwen en twee mannen, onder wie Jesse Klaver. Ook zit Kauthar Bouchallikht in de fractie: zij is het eerste Kamerlid dat altijd een hoofddoek draagt in het openbaar.