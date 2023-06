Premium Het beste van De Telegraaf

Docuserie op NPO Start Topnotaris Frank Oranje wist elf miljoen euro weg te sluizen: ’Hij waande zich onaantastbaar’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Exterieur van het gebouw van Pels Rijcken, het kantoor dat de overheid bijstaat in rechtszaken. Het ziet zichzelf vooral als slachtoffer van Oranje. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het was de grootste fraude in de Nederlandse geschiedenis van de advocatuur en het notariaat ooit. Uitgevoerd door topnotaris Frank Oranje, een statige man die als bijnaam ’Mr. Integrity’ had. Elf miljoen werd er weggesluisd via het kantoor van landsadvocaat Pels Rijcken, het kantoor dat de overheid bijstaat in rechtszaken. Lag de omgeving te slapen? Of werd er toch net iets te makkelijk weggekeken? De makers van de vierdelige documentaireserie De zaak Schaap vragen dit zich af.