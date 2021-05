Ravage op A2 bij Eindhoven: traumahelikopter ingezet, twee rijstroken dicht

De ANWB meldt dat de lading deels op de weg ligt. Ook is er schade door gelekte diesel. Daarom zijn op de hoofdrijbaan van de A2 naar het noorden twee rijstroken dicht, het verkeer loopt vanaf Maarheeze vast.

Het verkeer via de A67 vanuit Venlo komt in de file vanaf afrit Someren. Wie vanuit Den Bosch naar het zuiden rijdt, komt bij knooppunt Batadorp in de file. Het advies is voorlopig Eindhoven te mijden en over Venlo (A73) te rijden.

De inzittende werd uit de bijrijdersdeur geslingerd en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Zie hieronder de schade door het ongeluk.

Ⓒ ©MaRicMedia

Ⓒ ©MaRicMedia

Ⓒ ©MaRicMedia