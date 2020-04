Dode door chloroquine is mogelijk niet schuld Trump maar moordzaak

De 68-jarige Gary Lenius stierf een gruwelijke dood nadat hij van zijn vrouw een drankje met chloroquine had gekregen. Wanda zegt dat ze van Trump had gehoord dat dat middel goed tegen corona zou helpen. Ze kocht een flesje reiniger voor visvijvers met daarin het goedje als ingrediënt en gaf dat aan haar man. Dertig minuten later werd hij doodziek. Gary stierf kort daarop in het ziekenhuis.

Haar verklaring dat ze dit op advies van Donald Trump had gedaan, ging de hele wereld over. Nu blijkt dat de politie de zaak mogelijk vindt stinken.

Turbulente relatie

Wanda zou naar eigen zeggen ook slokjes van het spul gemengd met frisdrank hebben genomen, maar herstelde wel snel. Volgens de site Free Beacon’s meldden zich kort na de dood van de man een stel vrienden bij de politie. Volgens hen hadden de twee een nogal turbulente relatie.

Gary was bovendien een slimme en goed opgeleide ingenieur die voor John Deere machines maakte. „Ik kan me niet voorstellen dat Gary zou zeggen: ik drink graag wat van dat schoonmaakmiddel waar je een koi-karper vijver mee schoonmaakt.” Een andere vriend zegt ook: „Hier klopt niks van.”

Wanda zou haar man regelmatig in het openbaar vernederd hebben. In 2001 werd ze door de politie aangehouden toen ze hem had geslagen met een vogelhuisje. Uiteindelijk trok hij zelf de aangifte in.

De politie van Mesa City zegt dat nog niet besloten is of de vrouw voor moord of doodslag wordt vervolgd.

Verkoop chloroquine stijgt

De verkoop van chloroquine steeg afgelopen maand enorm na berichten dat dat middel mogelijk helpt tegen Covid-19. Trump noemde het middel ook veelbelovend. Het is al een gangbaar medicijn tegen malaria.