’Al 20 jaar geen onderhoud gepleegd’ Woede over instortingsgevaar vuurtoren Lange Jaap

Door Robert Vinkenborg

Somber kijken buurtbewoners naar de bedreigde Lange Jaap. Het gebied rondom de vuurtoren is afgezet. In een straal van 70 meter mag niemand meer dichterbij komen. Ⓒ Martin Mooij

DEN HELDER - „We voelen ons belazerd en bedonderd”, reageert Jan Roelofsen van Huisduiner Belang op het bericht dat de vuurtoren Kijkduin, in de volksmond de Lange Jaap, in zijn dorp Huisduinen op instorten staat. Voorzitter Jan Dop van dezelfde dorpsvereniging: „Ik ben totaal in shock. Het verdriet over dit nieuws raakt me heel diep. Iedereen in Den Helder is vergroeid met de Lange Jaap. Dit is echt leed wat we allemaal voelen.”