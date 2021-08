’Eén op vijf hersendode mensen is wakker en zit vast in hun lichaam’

Professors Neil Scolding, van de Universiteit van Bristol, Adrian Owen, van de Western Universiteit in Canada, en John Keown, van Georgetown Universiteit in de VS, zeggen dat maar liefst 25.000 patiënten in het VK het label ’hersendood’ hebben maar dat ongeveer 5.000 van hen wel degelijk wakker is. Dankzij nieuwe hersenscan-technieken en onderzoeken konden ze aantonen dat er wel degelijk activiteiten te zien waren in de hersenen.

De groep wetenschappers is ervan overtuigd dat er ook een manier is om te weten wat deze patiënten voelen en denken. Mogelijk kunnen ze ook zelf beslissingen nemen over hun medische behandelingen, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Het college van geneesheren in Engeland, zegt in een reactie dat de bevindingen een stap in de goede richting zijn, maar dat verder onderzoek nodig is.