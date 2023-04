’Werkplek meest voorkomende locatie voor massaschietpartijen in VS’

Ook de meest recente massaschietpartij in het land, maandag in de staat Kentucky, gebeurde op de werkplek van de schutter. De 23-jarige dader was ten tijde van de schietpartij aan het werk in het filiaal van de Old National Bank in het centrum van Louisville. Er vielen vijf doden, onder wie de schutter zelf. Over zijn motief is nog niets bekend.

Het Violence Project registreerde tussen 1966 en 2021 in het hele land 188 massaschietpartijen, waarvan er 53 schietpartijen op de werkplek gebeurden (ruim 30 procent). In 70 procent van de gevallen was de schutter ontslagen. De op een na meest voorkomende locaties van massaschietpartijen waren winkels (16,9 procent), gevolgd door restaurants en drankgelegenheden (13,4 procent).

Ook zonder dodelijke schietpartijen is de Amerikaanse werkplek gewelddadig. De non-profit verzamelde namelijk ook gegevens van het Amerikaanse Bureau voor Arbeidsstatistieken en ontdekte dat "20.050 werknemers in de particuliere sector in 2020 een trauma hebben opgelopen door niet-dodelijk geweld op de werkplek".