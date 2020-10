Ierland op achterste poten: wáár is beroemde dolfijn Fungie?

Fungie, die sinds 1983 in de plaatselijke haven vertoeft en een icoon van Ierland is geworden, is nu al zes dagen vermist. Normaliter nemen de Ieren dagelijks boten vol toeristen van over de hele wereld de zee op, maar die industrie dreigt in het water te vallen.

Reddingsduikers en sonarboten zijn aan een grote zoektocht begonnen, die dit weekend nog niets opleverde.

„Er is nog steeds hoop”, zegt visser Gary Brosnan. „Als Fungie dood was geweest, was de kans groot dat we hem ergens in een van z’n favoriete grotten en spelonken hadden gevonden. Geen nieuws is goed nieuws.”

Een jonge vrouw zwemt in 1989 met Fungie. Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock HH

Fungie is door zijn vriendelijke karakter en bereidwilligheid voor interactie met mensen een ware attractie geworden. Mensen komen van heinde en verre speciaal voor Fungie. Maar als veertiger geldt het dier ook als een van ’s werelds oudste solitaire dolfijnen die nog in leven is.

Al dagenlang schrijven Ierse kranten over Fungie. Even was er goede hoop. „Wij houden zijn gezondheid dagelijks in de smiezen, met vissers, Fungieboten, en andere vrienden van Fungie. Hij is gisteren nog gezien”, meldde een van de vele Facebookpagina’s die aan het dier zijn geweid, Fungie Up Close And personal. „We zijn 1000 % zeker dat hij het was.”

Maar eerlijk is eerlijk: ook die pagina moest zondag melden dat de zoekacties doorgaan en dat het eerdere goede bericht fake news was.

Fungie is ’een nationale schat’, zei havenmeester Nigel Collins tegen de Ierse krant Independent. „Een paar jaar geleden werd hij ook drie of vier dagen vermist. En de hele zomer was hij zeer actief. Niet duidde erop dat hij ziek was. Maar als hij zou overlijden, zal hij enorm worden gemist.”

Het hele dorp kan leven van Fungie de dolfijn. Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock HH

’Heartbroken’

Fungie heeft een hele trits fans. Inwoners van Dingle hebben een emotionele band opgebouwd met het dier dat altijd benaderbaar bleef en hele families van een inkomen kon voorzien.

„Het is heel moeilijk voor iedereen. We zijn naar een hoog punt aan de kust gelopen, om de zee beter te kunnen overzien. Maar niets”, meldt een andere fanpagina van Fungie. „Het is uiteraard niet nodig om te vermelden dat we heartbroken zijn en al vier dagen niet hebben geslapen. De berichten blijven binnenstromen. Iedereen voelt zich diep van binnen echt droevig.”