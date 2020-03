Corona-verlies: Kamer wil deeltijd-WW afstoffen

Een meerderheid van de Kamer steunt een oproep van de christendemocraten aan het kabinet om ’geschikte instrumenten’ klaar te zetten voor bedrijven die door het corona-virus getroffen worden.

Die kunnen nu al werktijdverkorting aanvragen als ze denken voor minstens 2 en maximaal 24 weken 20 procent of meer werkuitval hebben. De aanvragen komen al op grote schaal binnen bij het ministerie van Sociale Zaken. Dat heeft inmiddels 273 aanvragen toegewezen, waardoor 3.135 werknemers nu tijdelijk deels thuis zitten. Daarnaast zijn er nog ruim 800 aanvragen in behandeling.

CDA-Kamerleden Van den Berg en Palland pleiten onder meer voor het invoeren van de deeltijd-WW. Die laatste maatregel – die lijkt op de werktijdverkorting maar andere criteria kent – werd tijdens de economische crisis ook ingevoerd, maar in 2011 weer gesloten.

Minister zegt voorlopig ’nee’

Minister Koolmees laat in een reactie weten dat die deeltijd-WW op korte termijn niet in te voeren is. Maar hij zegt wel het ’gevoel van urgentie’ te delen om bedrijven te helpen. Hij wil daarom ’breed naar de mogelijkheden kijken’ en zich niet blind staren op de deeltijd-WW. De CDA-Kamerleden zijn bereid om daar ruimte voor te bieden, maar willen wel dat er snel ondersteuning voor bedrijven komt.