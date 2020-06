Plakken aan het pluche

President Paul Biya van Kameroen is dankzij repressie, geweld en corruptie al 45 jaar aan de macht. Ⓒ Foto AFP

YAOUNDE - Dinsdag is het 45 jaar geleden dat Paul Biya werd benoemd tot premier van Kameroen. In 1982 trok hij de macht verder naar zich toe, toen hij het presidentschap claimde. Daarmee is de 87-jarige Biya de langstzittende leider van een land, die geen blauw bloed door de aderen heeft vloeien.