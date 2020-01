Iran informeerde premier Irak over aanval

„We kregen een officiële verbale boodschap van Iran dat de Iraanse reactie op de liquidatie van Qassem Soleimani was begonnen of snel van start zou gaan”, aldus een verklaring van het kantoor van Mahdi. „En dat de aanval beperkt zou zijn tot plaatsen waar het Amerikaanse leger zich bevindt in Irak, zonder specifiek te benoemen om welke locaties het ging.”

Iran vuurde in de vroege ochtend raketten af op Iraakse bases waar zich Amerikanen en andere buitenlandse troepen bevinden. Die aanval was bedoeld om de dood te vergelden van generaal Soleimani. Die kwam vorige week om het leven door een Amerikaanse droneaanval in Bagdad.

Turkse minister naar Irak

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, brengt donderdag een bezoek aan Irak. Daar bespreekt hij met zijn Iraakse ambtsgenoot de opgelopen spanningen tussen de VS en Iran.

Cavusoglu sprak eerder ook telefonisch met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif. Die zei woensdag dat Iran „geen escalatie van het conflict of oorlog zoekt” met de VS. Hij benadrukte dat er voor beide partijen geen redenen zijn voor nieuwe agressie.

Iran heeft naar eigen zeggen vijftien korte afstandsraketten afgevuurd op Amerikaanse doelen in Irak. Cavusoglu zei eerder al contact te hebben met alle partijen in het gebied en dat Ankara graag helpt bij het oplossen van het probleem.

