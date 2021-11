Premium Het beste van De Telegraaf

Gewapende burgerwachten in VS voelen zich gesterkt door vonnis Wapens de straat op na vrijspraak Rittenhouse

Vader Eric Jordan (50) en zijn zestienjarige dochter Jade lopen met semi-automatische wapens mee in een mars in Kenosha tegen de vrijspraak van Kyle Rittenhouse. De twee waren ingezet door de organisatie ter bescherming van de demonstranten. Ⓒ EPA

NEW YORK - De vrijspraak van Kyle Rittenhouse van moord tijdens de beruchte Kenosha-rellen vorig jaar heeft de tegenstellingen in de VS verder vergroot.