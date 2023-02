Aardbevingen Turkije en Syrië Aantal Nederlandse vermisten gestegen naar 8 LIVE | Dodental aardbevingen opgelopen tot boven de 6000

Gaziantep - De schade is enorm na de twee aardbevingen in het zuiden van Turkije. Ondertussen is het dodental in Turkije en buurland Syrië opgelopen tot boven de 6000 en zijn er vele gewonden. Er zijn duizenden verwoeste gebouwen. Nog steeds worden mensen uit het puin gehaald. Volg alle ontwikkelingen en de laatste beelden van de reddingsoperaties in ons liveblog.