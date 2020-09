Agenten niet vervolgd voor doodschieten ontsnapte tbs'er

Op de carpoolplaats Ochten zorgt de komst van de politie voor een einde van de gijzelingsactie door de twee ontsnapte tbs’ers. Ⓒ BSR

OCHTEN - De agenten die in maart een ontsnapte tbs'er doodschoten op een industrieterrein bij Ochten (Gelderland), worden niet strafrechtelijk vervolgd. De man was samen met een medegedetineerde ontsnapt uit tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal.