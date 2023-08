Voor het eerst in de Nederlandse politiek is een minister zwanger: Liesje Schreinemacher verwacht kindje

Den Haag - Voor het eerst in de Nederlandse politieke historie is een minister zwanger. Liesje Schreinemacher (40) verwacht begin volgend jaar haar eerste kindje. „Het is bijzonder, maar het zou goed zijn als het snel normaal wordt”, zegt de VVD-bewindsvrouw in een exclusief interview met De Telegraaf.

Liesje Schreinemacher Ⓒ ANP / Dirk Hol