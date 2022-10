Aantal opgenomen mensen met corona stijgt tot ruim 1200

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut zegt dat de najaarsgolf is begonnen.

Op zaterdagen, zondagen en feestdagen werkt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de ziekenhuiscijfers niet bij. Afgelopen vrijdag stond de teller op in totaal 1094 opgenomen mensen. Dat betekent dat er in het weekeinde 117 mensen meer zijn opgenomen dan er het ziekenhuis hebben verlaten. Die toename is kleiner dan de twee voorgaande weekeindes.

Ongeveer een maand geleden behandelden ziekenhuizen iets meer dan 400 positief geteste mensen. De totale bezetting is dus in een paar weken tijd bijna verdrievoudigd. Vooral verpleegafdelingen hebben het veel drukker gekregen.

In de afgelopen dag zijn 187 positief geteste mensen nieuw opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is de grootste instroom sinds 2 april.

Precies een jaar geleden, op 17 oktober 2021, behandelden ziekenhuizen 553 coronapatiënten. Dat is minder dan de helft van de huidige bezetting. Ongeveer een maand later, half november vorig jaar, was dat aantal gestegen tot boven de 2000. Begin december piekte de golf bij meer dan 2800 opgenomen coronapatiënten.

Intensive cares hadden het toen echter veel drukker dan nu. Een jaar geleden lagen daar 142 mensen, nu 45. Sinds afgelopen april is het aantal coronapatiënten op de intensive cares niet meer boven de honderd uitgekomen.

RIVM: veel verschillende subvarianten van omikron gaan rond

Momenteel gaan veel verschillende mutaties van het coronavirus rond, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is niet direct reden tot zorg. Het zijn subvarianten van omikron en de meeste hebben nog niet de overhand genomen zoals omikron dat eind 2021 deed. Inmiddels is het slecht te voorspellen welke subvariant mogelijk dominant wordt, aldus het RIVM.

Met de zogenoemde kiemsurveillance houdt het RIVM in de gaten welke varianten rondgaan. Doordat het zoveel varianten zijn, is het inmiddels lastig om ze volledig bij naam te noemen. "Er is een soort wedloop van varianten gaande", zegt de woordvoerder. Een aantal voorbeelden zijn de BQ.1.1-variant (ook wel cerberus genaamd), de XBB-variant (gryphon) en de BA.2.75-variant (centaurus).

Veel subvarianten hebben los van elkaar dezelfde aanpassingen ondergaan, vertelt de woordvoerder. Dus hoewel ze andere omikron-voorouders hebben, komen soms dezelfde mutaties terug. Waarschijnlijk geeft die mutatie de variant wat meer voordeel bij infectie. "Toch is geen enkele mutatie zo veel besmettelijker dat hij andere soorten wegdrukt", aldus de woordvoerder. Het is dus mogelijk dat deze winter verschillende coronavarianten met vergelijkbare eigenschappen naast elkaar zullen circuleren.

Wereldwijd is het verschillend welke omikronvarianten mensen het meest besmetten. In Nederland worden BA.5 en zijn afstammelingen vaker aangetroffen in de kiemsurveillance. In Singapore zijn momenteel meer besmettingen veroorzaakt door de XBB-variant, die vooralsnog weinig gevonden is in Nederland. "Het hangt af van de immuniteit van mensen, dus welke vaccinaties ze hebben gekregen en waarmee ze eerder besmet zijn geweest."