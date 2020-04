LIVE | Miljoenen Australiërs downloaden corona-app

Meer dan twee miljoen Australiërs hebben de nieuwe corona-app van hun overheid uit eigen beweging massaal gedownload. Minister van Volksgezondheid Greg Hunt noemde dat „buitengewoon”, aangezien de app ’COVIDSafe’ pas sinds zondag beschikbaar is.

Het programma volgt via bluetooth bij welke andere gebruikers iemand in de buurt is geweest. Dat moet het eenvoudiger maken om mensen te waarschuwen die contact hebben gehad met personen die besmet zijn met het hardnekkige coronavirus.

Het gebruik van de app is vrijwillig. Wel heeft de regering volgens Australische media gezegd dat het programma pas effectief is als minstens 40 procent van de bevolking het gebruikt. Dat komt neer op ongeveer 10 miljoen mensen.

In het land is tot dusver bij 6700 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met Covid-19. Australië telde tot nu toe 83 sterfgevallen als gevolg van het virus, ver onder de cijfers die in de Verenigde Staten en andere hotspots in de wereld zijn gerapporteerd. In ons land zijn er 4500 doden te tellen en zijn er tegen de veertigduizend besmettingen bekend.

