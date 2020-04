LIVE | Tegenvaller: Duitse besmettingsgraad coronavirus gestegen

De Duitse besmettingsgraad van het coronavirus is gestegen, wat een tegenvaller is in de strijd tegen het virus. Op dit moment steekt een besmet persoon in Duitsland gemiddeld precies één andere persoon aan. De zogenoemde reproductiewaarde is zodoende een 1. Dit getal moet echter permanent onder de 1 liggen, om een einde te kunnen maken aan de epidemie.

De Duitse gezondheidsinstantie Robert Koch-Institut had de afgelopen dagen nog een waarde van 0,9 gemeld, aldus Duitse media.

Volgens de laatste cijfers is de Nederlandse besmettingsgraad 0,8.

Koningsdag

De politie in Nederland kijkt terug op een rustig verlopen Koningsdag. Agenten in heel Nederland deelden het afgelopen weekeinde en op maandag in totaal 719 boetes uit.

„Koningsdag 2020 lijkt vooralsnog erg rustig te zijn verlopen”, stelt de politie. In de nacht voorafgaand aan Koningsdag lag het aantal uitgeschreven boetes op 309. Op zaterdag waren dat er 345. Tot maandagmiddag 16.00 uur werden 65 personen bekeurd.

Illustratie van de verspreiding van Covid-19 in Nederland vanaf 27 februari. Ⓒ De Telegraaf

