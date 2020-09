Peking ontvangt eerste internationale vlucht in vijf maanden

De meeste toestellen van Air China stonden afgelopen Juni nog aan de grond. Ⓒ ANP / HH

PEKING - In Peking is donderdag voor het eerst in meer dan vijf maanden een internationale passagiersvlucht geland. Luchthavenmedewerkers in beschermende pakken begroetten passagiers die met een toestel van Air China uit de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh waren vertrokken.