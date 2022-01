LIVE | Wereldgezondheidsorganisatie: booster gezonde kinderen onnodig

Video

Na nachtmerrie: verdrietige Linda de Mol opgevangen door vriendinnen

Linda de Mol maakte maandag bekend dat ze een punt achter haar relatie met Jeroen Rietbergen heeft gezet. De componist bekende dit weekend seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Verslaggever Jordi Versteegden weet hoe het nu met de presentatrice is.