Grapperhaus: horecazaken die regels negeren riskeren sluiting

Vanaf zaterdag vervalt de 1,5 meter. In plaats daarvan is een coronatoegangsbewijs nodig voor toegang tot cafés, restaurants, theaters en bioscopen. Nu al kondigen sommige ondernemers aan niet mee te doen aan de verplichte controle. Grapperhaus zegt dat daar direct op wordt gehandhaafd. „Mensen die weigeren, en zeggen: ’ik doe daar niet aan mee’ krijgen direct de maatregel die daarvoor geldt.” Volgens de CDA-bewindsman riskeren ze sluiting. „Dat is hun risico.”

De minister zegt dat er milder wordt omgesprongen met ondernemers die het de komende dagen per ongeluk nog niet goed voor elkaar hebben. „Het zal best de komende dagen nog niet helemaal goed gaan. Mensen die wél mee willen werken, krijgen een waarschuwing als ze het aanvankelijk niet goed doen.”

Ook coronaminister De Jonge benadrukt dat er voor welwillende ondernemers een overgangsfase komt. „In het eerste weekend zal er niet direct een boa met een bonnenboekje in de bosjes liggen.”

Excuses om niet te willen controleren zijn er niet, vindt Grapperhaus. „Er is ook extra geld om te helpen bij handhaven en controle. Gemeenten en ondernemers mogen dat zelf invullen.”

Volgens de bewindsman wordt er niet alleen een beroep gedaan op ondernemers. „Als bezoeker moet je gewoon regels naleven en je moet je pas bij je hebben.” Grapperhaus denkt dat de maatregel van korte duur is en noemt het de fase van ’de laatste loodjes’. „De anderhalve meter gaat eraf en we krijge begin november een herijking. We moeten hier de komende vijf weken nog even aan trekken.”

Hij denkt bovendien dat de controle van het coronatoegangsbewijs minder moeite kost dan sommige ondernemers nu vrezen. „Je ziet in het buitenland dat het goed kan. Het is helemaal niet veel werk. Het kan echt goed werk, kijk naar stadions waar we dat eerder al hebben gedaan.”