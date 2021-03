Man wil op duif schieten met luchtbuks, maar raakt buurvrouw

De vrouw was in haar achtertuin aan het werk toen ze opeens pijn kreeg in haar nek. Ze dacht even dat ze door een vogel was gepikt, maar later kwam ze erachter dat er meer aan de hand was, zo schrijft Omroep Brabant.

Kogeltje zit er nog

De vrouw ging naar de dokter en daar werd ontdekt dat ze een kogeltje in haar nek had, vlak bij de slokdarm. De plek is gevaarlijk en niet te opereren, daarom zit het kogeltje twee jaar na de gebeurtenis nog steeds in haar nek.

Door de beschieting is de vrouw afgekeurd, heeft ze nog steeds pijn en veel last van een hese stem.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het waarschijnlijk gaat om een kogeltje uit de luchtbuks van de buurman. De man heeft meerdere, tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Dinsdag zei de man in de rechtszaal dat hij op een duif had willen schieten vanuit een raam.

Op bed met het wapen

De man zou met de luchtbuks op zijn bed hebben gestaan en hebben gewankeld waarna het pistool afging. Het OM vindt dat een ‘onwaarschijnlijk verhaal’, maar opzet kan niet worden bewezen.

De 33-jarige Brabander wordt verdacht van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Er is een taakstraf van tweehonderd uur en een volledige schadevergoeding van vijfduizend euro geëist door de officie van justitie.

Uitspraak volgt over twee weken.