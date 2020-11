Geheime stikstof-info drijft wig tussen Limburg en Rijk: ’Bizar’

Een koe deponeert haar stikstofbijdrage. Archieffoto. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Voss

MAASTRICHT - De provincie Limburg is boos dat het Rijk weigert gedetailleerde informatie te geven over de herkomst van stikstof in natuurgebieden. De provincie vindt zo’n weigering „bizar en te gek voor woorden”, bevestigt een woordvoerder berichtgeving in Dagblad De Limburger woensdag.