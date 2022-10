OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 250 van de invasie LIVE | IAEA start onderzoek in Oekraïne naar aanwijzingen voor vuile bom

Ter illustratie: de kerncentrale van Zaporizjia Ⓒ EPA

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels acht maanden. De Verenigde Naties, Turkije en Oekraïne zijn overeengekomen zestien graanschepen te laten uitvaren die zich in Turkse wateren bevinden. Zo hopen de drie partijen de Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee weer in beweging te krijgen. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.