Premium Het beste van De Telegraaf

Ziekenhuis kan nare gevolgen voor patiënt verlichten Wereldprimeur UMC met gerichter bestralen prostaatkanker: ’Het gaat toch om je mannelijkheid’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Jochem van der Voort van Zyp (l) en William van Gool in het UMC. Ⓒ Aldo Allessie

William van Gool heeft de wereldprimeur. De tumor in zijn prostaat is in het UMC Utrecht behandeld met een nieuwe softwaretool die zorgt dat er veel minder gezond weefsel geraakt wordt. ,,Toen ze mij in dit ziekenhuis vertelden dat ze nóg preciezer kon bestralen, was ik meteen om. Het gaat toch ook om je mannelijkheid.” Het viel hem alleszins mee. „Ik ben er fluitend doorheen gegaan.”