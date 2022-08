Voor het eerst apenpokken bij een hond vastgesteld: sliep met besmette eigenaren in bed

Dit blijkt uit onderzoek van het medische tijdschrift The Lancet. Volgens de onderzoekers is het de eerste hond die, voor zover bekend, apenpokken kreeg van een mens.

Begin juni werd er bij de twee eigenaren apenpokken vastgesteld. Ongeveer twaalf dagen later kreeg hun hondje ook symptomen, waaronder blaasjes op zijn buik en anus. Het hondje testte vervolgens positief op het apenpokkenvirus. Aangezien de hond bij de mannen in bed sliep en de besmettingen kort na elkaar volgden, wordt door de onderzoekers aangenomen dat de hond besmet is door zijn baasjes.

De onderzoekers adviseren mensen die besmet zijn met het virus zich zo veel mogelijk af te zonderen van zijn of haar huisdieren.

RIVM

Het RIVM meldt op haar website dat het monkeypoxvirus knaagdieren, zoals eekhoorns, ratten en muizen en konijnen en apen kan besmetten. Bij andere dieren, zoals honden, katten, koeien, varkens, schapen en geiten was voorheen in Europa nog geen infectie vastgesteld, waarmee de Franse hond dus het eerste bekende geval is.

De RIVM adviseert in ieder geval om bij een besmetting met het virus contact met zoogdieren te vermijden, zodat de kans op verdere verspreiding van het virus, mogelijk dus via de hond of de kat, verkleind wordt.