LIVE | Servicebedrijf Bemmel verdacht van dood door schuld na dodelijk duikongeluk Driel

Volgens het OM hadden de duikers onvoldoende informatie over de te verrichten werkzaamheden en was een lekkage aan de zuidboog van dat stuwcomplex van te voren niet vermeld. Door die lekkage werd de 34-jarige duiker uit Gemert-Bakel met kracht tegen de stuwwand gedrukt. Hij werd vervolgens in een opening gezogen waarna bij bekneld raakte. Het slachtoffer zat zeker een uur vast onder water voordat hij werd gevonden.

Bij Driel wordt het rivierwater over Nederrijn, Lek en IJssel verdeeld. Ook het IJsselmeer krijgt water vanuit Driel.