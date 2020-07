Laatste eregroet voor omgekomen bemanningsleden marinehelikopter

Ⓒ Koninklijke Luchtmacht

VENRAY - Vrijdag en zaterdag vliegen helikopters van de luchtmacht in een zogenoemde missing man formation, als laatste eregroet aan de twee bij Aruba omgekomen bemanningsleden van een marinehelikopter. Vrijdag is dat in de omgeving van Venray, zaterdag in de omgeving van Den Helder, meldt de luchtmacht.