Europees Parlement stemt in met groen label kernenergie en aardgas

Om een besluit van Brussel te blokkeren is een absolute meerderheid van 353 parlementariërs nodig. Maar de teller van de tegenstanders bleef steken op 278 politici.

Kernenergie zorgt al jaren voor een debat onder hoogspanning in Europa. Lidstaten als Oostenrijk en Luxemburg zijn mordicus tegen kernenergie. Andere landen, waaronder Nederland, hebben bezwaar tegen het groen verklaren van aardgas.

Compromis tussen Duitsland en Frankrijk

Dat beide energiebronnen nu een groen label krijgen is te danken aan een ingewikkeld compromis tussen Duitsland en Frankrijk. Parijs was eerder diep teleurgesteld vanwege het ontbreken van nagenoeg CO2-vrije kerncentrales in de groene taxonomie. Dit is een soort gids die beleggers, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen raadplegen om te kijken of een investering duurzaam is.

Na een stevige lobby door Parijs heeft de Europese Commissie alsnog besloten om kernenergie toe te voegen. Later kwam daar op verzoek van Berlijn nog aardgas bij. Onze oosterburen waren van plan om hun kolencentrales en kernreactoren te vervangen door gascentrales. Om iedereen over de streep te trekken heeft de Brussel wel zeer strenge voorwaarden gesteld aan het groene label. Het is bovendien tijdelijk.

Oorlog in Oekraïne

De lidstaten zijn al akkoord en ook in het Europees Parlement leek het een gelopen race. Tot de oorlog in Oekraïne kwam. Om de oorlogskas van Vladimir Poetin niet te spekken wil de EU opeens in rap tempo af van Russisch aardgas. Veel Europarlementariërs vinden het niet meer te verkopen om nieuwe investeringen in aardgas aan te jagen.

Clubs als Greenpeace hebben de oorlog aangegrepen om hun verzet tegen aardgas en kernenergie te omlijsten. Voor het Europees Parlement presenteren activisten een veto tegen de taxonomie als een daad om Oekraïne te helpen. Kiev zit daar overigens helemaal niet op te wachten. Sterker nog: de Oekraïense energieministers heeft opgeroepen om het groene label juist te steunen.

Of de uitbreiding van de taxonomie met gas en nucleair gaat zorgen voor een enorme investeringsgolf is nog maar de vraag. Voorstanders van kernenergie vieren het vooral als een symbolische overwinning.