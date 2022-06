Henk R., alias zwarte cobra, voorlopig op vrije voeten

Henk R. stond donderdag voor de eerste keer oog in oog met de rechters van de rechtbank Amsterdam voor de verdenking van de moord op de 55-jarige Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en diens 44-jarige vriendin Anne de Witte. Beiden werden in 1993 in Antwerpen in een auto aangetroffen met een schot door hun hoofd.

De dubbele moord was onderdeel van het beruchte Passageproces, waarin zeven moorden, gelieerd aan de Amsterdamse onderwereld, centraal stonden. De tussenpersonen en uitvoerders van de twee moorden werden toentertijd veroordeeld.

Van Henk R. werd tijdens die beruchte en jarenlange rechtszaken aangenomen dat hij de opdrachtgever was. De voormalige hasjbaron kon zich daar niet tegen verdedigen, omdat hij een jarenlange gevangenisstraf in Amerika uitzat. Vorig jaar zette hij weer voet op Nederlandse bodem. Hij werd toen gelijk ingerekend omdat er ook hier nog een straf van 14 maanden uitstond.

Geschokte rechtsorde

Hoewel de rechtbank vrijdag erkent dat er naar aanleiding van de dubbele moord van 29 jaar geleden nog steeds sprake is van een geschokte rechtsorde – er kwam een legertje pers naar de rechtbank om de zaak tegen Henk R. te volgen – is het toch te lang geleden om Henk R. weer voor onbepaalde tijd vast te houden. Er volgen in het onderzoek naar de dubbele moord de komende maanden de nodige onderzoeken en die mag hij zolang in vrijheid afwachten.