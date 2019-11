Gebedsoproep Blauwe Moskee nu wel te horen

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De versterkte gebedsoproep voor het vrijdaggebed in de Blauwe Moskee in de Amsterdamse wijk Nieuw-West was vrijdag wel te horen. In tegenstelling tot vorige week, toen ging dat mis. Het was die dag de bedoeling de oproep voor het eerst via luidsprekers te laten horen, maar dat werd gesaboteerd: iemand had een kabel van de geluidsinstallatie doorgeknipt.