Nederland trekt kar bij nieuw verdrag tegen internationale misdaad

Twaalf jaar is er koortsachtig onderhandeld over een verdrag dat achterhaalde regelgeving en afspraken moet vervangen, en moet voorkomen dat landsgrenzen opsporing, uitlevering en berechting bemoeilijken. Bovendien is het de bedoeling dat deelnemende landen elkaar beter helpen met getuigenverklaringen en huiszoekingen. „We kunnen straks efficiënter bewijs verzamelen”, vertelt de VVD-bewindsvrouw. „Zo’n groot raamwerk waarbinnen je met opsporing bezig kunt zijn, ontbreekt nu.”

Juist nu Russische agressie Oekraïne teistert, is zo’n verdrag volgens minister Yesilgöz hard nodig. Nederland is een van de kartrekkers van de overeenkomst. Om de daders van misdrijven – zoals in Oekraïne - ook echt aansprakelijk te kunnen stellen, is het verdrag cruciaal. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana worden de laatste plooien gladgestreken, zodat het net zich spoedig wereldwijd sluit rond wie zich schuldig maakt aan internationale misdrijven zoals oorlogsmisdaden of genocide.

Islamitische Staat

De justitieminister zegt in de statige conferentiehal in het hart van Ljubljana dat wereldwijde afspraken zeker niet alleen nodig zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. Het verdrag zou volgens de VVD-bewindsvrouw ook kunnen bijdragen aan de berechting van IS’ers die zich in het kalifaat schuldig hebben gemaakt aan gruwelijke misdaden tegen Yezidi’s. „De Yezidi-vrouwen die hebben moeten toezien hoe hun mannen en zoons werden gedood, waarna zij zelf werden onderworpen aan de meest gruwelijke misdrijven.”

Gezamenlijke onderzoeksteams, zoals na de aanslag op vlucht MH17, moeten bovendien de regel worden na dergelijke internationale misdaden, vindt de minister. Volgens vrijwel alle vertegenwoordigers van landen die in Slovenië aan het woord kwamen, zijn de huidige verdragen gedateerd, versnipperd, onvolledig en niet effectief genoeg. Plegers van internationale misdrijven komen daardoor regelmatig weg met hun wandaden. „Niemand wil dat die criminelen wegkomen met hun daden”, vertelt de minister. „Maar daarvoor is samenwerking nodig. Die samenwerking zijn we nu aan het optuigen.”

Afwezigen

Een van de pijnpunten is dat China en Rusland niet zijn aangehaakt, terwijl juist die landen zich schuldig maken een schending van mensenrechten. Volgens de Sloveense Justitieminister Dominika – organisator van de conferentie in Ljubljana – moet dat echter geen reden zijn om motivatie te verliezen. „Ieder gat dat we dichten heeft zin”, zegt Dominika. „Zo hebben ze minder ruimte om zich te verstoppen.” Yesilgöz: „Als het niet met ze kan, dan maar zonder ze. Maar we blijven ze uitnodigen.”

Als over de laatste details in het verdrag overeenstemming is bereikt, zal het begin volgend jaar door ruim tachtig landen worden ondertekend in Den Haag.