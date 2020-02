17-jarige loopt flinke steekwonden op in gezicht en arm

Ⓒ ANP

SPIJKENISSE - Een 17-jarige jongen uit Spijkenisse is zaterdagavond gewond geraakt aan zijn arm en gezicht bij een steekpartij in zijn woonplaats. De politie spreekt van flinke verwondingen. Een 16- en een 18-jarige die zich zelf meldden op het politiebureau in Spijkenisse zijn aangehouden.