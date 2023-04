Premium Het beste van De Telegraaf

Man (53) meegenomen door politie ’Vrouw dood in kofferbak voor huis in Bovenkarspel’

Door Cees Beemster

De politie tijdens het onderzoek in en rond de woning woensdagavond. Ⓒ GLOCALmedia

BOVENKARSPEL - De politie heeft woensdagavond in Bovenkarspel een overleden persoon aangetroffen langs de Bourgondiëweg in Bovenkarspel. Volgens getuigen gaat het om de vrouw die hier woonde. Ze zou dood in de kofferbak van de personenauto op haar eigen pad zijn aangetroffen.